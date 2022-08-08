شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 532 شابا منهم 4 من ذوى القدرات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 532 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 4 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1574 شاباً، كما تم استخراج 1334 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، و4 منح زواج بإجمالى 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه ، و4000 جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى لـ 2 عمال ، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 321 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 11 محضر للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوي ، وعمل ندوتين توعويتين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 150 منشأة ، وعمل 8 حملات نوعية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً ، كما تلقت المديرية 54 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، وإحالة 23 شكوى منها إلى القضاء ، و 27 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 160 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما في مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الإمام الطيب ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك" .