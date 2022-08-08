وزير الرى يلتقى سفيرى مصر فى كينيا وتنزانيا

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، السفير وائل محمد نصر الدين سفير مصر الجديد لدى دولة كينيا، والسفير شريف عبد الحميد إمام إسماعيل سفير مصر الجديد لدى دولة تنزانيا، بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة، حيث تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وكنيا وتنزانيا فى مجال المياه.

أكد عبد العاطى، أن المياه تُعد الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات، وأن مصر حريصة على مساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025، وأجندة إفريقيا 2063، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول العربية والأفريقية.

وأوضح عبد العاطي، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.