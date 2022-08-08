شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ورطوبة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات مئوية .
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- فرص سقوط أمطار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ، تكون خفيفة إلى رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .