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أجواء شديدة الحرارة ورطوبة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين  حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :  

 

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء. 

 

-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات مئوية .

 

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

-  تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 

- فرص سقوط أمطار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ، تكون خفيفة إلى رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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