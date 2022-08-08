شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. ما هى قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

ومن بين التساؤلات ما هى قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات؟.

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى

منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758