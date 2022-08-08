تعزيز التعاون الجوي بين مصر وتنزانيا.. تشغيل الرحلات بين البلدين بدون قيود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عقدت جولة مفاوضات بين سلطتى الطيران المصرى والتنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى، وتم مناقشة كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطتي الطيران المدنى لتحديثها في ضوء مستجدات التشغيل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمقر سلطة الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان، جاء ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز التواجد المصري في مجال النقل الجوى داخل القارة الأفريقية، حيث تولى وزارة الطيران المدنى أهمية كبيرة لدعم العلاقات والتعاون والتنسيق مع الأفارقة فى مختلف أنشطة الطيران، بما يخدم صناعة النقل الجوى في إفريقيا، وتم خلال المفاوضات الاتفاق بشكل "مبدئي" على تعيين شركة " إيركايرو" كناقل جوى لتشغيل رحلات بين مصر وتنزانيا بجانب شركة مصر للطيران السابق تحديدها كناقل جوى لجمهورية مصر العربية، وتعيين شركتي طيران عن الجانب التنزاني.

وتم الاتفاق على تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين بدون قيود، وذلك فيما يتعلق برحلات الركاب بالإضافة الى تشغيل 3 رحلات أسبوعية للبضائع، وقد طلب الجانب التنزاني خلال المفاوضات تنشيط التشغيل الى جزيرة "زنزبار" وتشجيع التعاون التجارى والفنى بين شركات الطيران المصرية والتنزانية.

وقال الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أن السلطة ترحب بكافة المقترحات والطلبات التى عرضها الجانب التنزانى خلال المفاوضات، موضحاً أهمية تنشيط الحركة الجوية بين البلدين وتعديل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين عام ٢٠١١، وذلك في ضوء المستجدات الحالية وما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثنائية، خاصة بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من أجل التوقيع النهائي من قِبل سلطتى الطيران المدنى المصري والتنزاني.

ضم وفد مصر خلال المفاوضات الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، ومجدي جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بالسلطة، وممثلين عن الشركة الوطنية مصر للطيران، بينما رأس الوفد التنزاني حمزة جوهاري رئيس سلطة الطيران المدنى التنزانى، وعدد من مسئولي سلطة الطيران والمطارات في تنزانيا.