بحضور سفيرة الإمارات بالقاهرة.. انطلاق حفل إعلان الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، احتفالية الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب عبدالرازق الشهاوي.

ويحضر الحفل، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وسفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي، وسارة النعيمي، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

ومن المقرر أن يفتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذي سيشهد تكريم المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على في المسابقة، والذي سيمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف.

ويستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.