مدير مبادرات مؤسسة آل مكتوم: "تحدي القراءة" يهدف لنشر التسامح وقبول الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال مدير مبادرات مؤسسة راشد آل مكتوم، منظمة مشروع تحدي القراءة العربي، سارة النعيمي، إن الأزهر كان لا يزال قلعة لحماية اللغة العربية والعناية بها.

وأوضحت خلال كلمتها في حفل إعلان الفائزين بالموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الاثنين، أن الأزهر يقوم بدور عالمي في نشر اللغة العربية والعناية بها، ويحرص على تعليم طلابه العلوم الشرعية، مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، يؤمن بأن تحصين الشباب بالعلم والمعرفة هي الوسيلة الأسرع للتنمية والمستقبل المشرق.

ولفتت إلى أن مشروع تحدي القراءة هدفه نشر التسامح وقبول الآخر، وتأسيس قيم الانفتاح الحضاري، مشيرًا إلى أن اللغة العربية هي الماضي والحاضر والمستقبل، وساهمت في الحفاظ على الكثير من الحضارات.

ونوهت إلى أن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لن توفر أي جهد في دعم المبدعين والمدارس والجامعات في شتى المجالات.