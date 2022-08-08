نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا يمثلون مصر فى مهرجان الفحيص بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-م صراوي:

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، لتمثيل مصر في الدورة الثلاثين من مهرجان الفحيص الأردنى التي تعقد برعاية بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وبحضورها مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار.

وبحسب بيان: يحيى كل من مروة ناجي - وليد حبدر - آيات فاروق - محمد حسن بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ليلة مصرية كلاسيكية تنطلق بها الفعاليات وتقام في التاسعة مساء الأربعاء 10 أغسطس على المسرح الرئيسى لدير الروم الكاثوليك.

وأكدت عبد الدايم أن مصر والأردن تجمعهما روابط وثيقة، خاصة أن مهرجان الفحيص حدث سنوي يحمل طابعا عربيا تاريخيا.

وتابعت: المشاركة المصرية في الفعاليات تبرز تميز الإبداع الوطني والمكانة الحضارية التى يحظى بها إقليميا وعالميا، مشيرة إلى أن برنامج الحفل تم إعداده بعناية ليعكس الهوية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن مهرجان الفحيص حدث ثقافي فني متنوع ينظمه نادي شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، انطلق عام 1990 واستمر دون انقطاع حتى توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا ، وتعقد فعالياته في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر" وتضم 6 محاور هى ركن الشخصية الأردنية، ركن المدينة العربية والأردنية "عاصمة المهرجان"، ركن خاص للأطفال، برنامج ثقافي يستضيف أهم المفكرين والشعراء والصحفيين والأدباء العرب والمحليين، برنامج حفلات للفنانين العرب والأردنيين، أسواق حرفية وتراثية شعبية.