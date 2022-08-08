توصيلة الموت.. ضبط شخص استدرج سائق وقتله في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، ملابسات مقتل سائق والاستيلاء على "توكتوك" خاص به في أسوان.

تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق مركبة "توك توك") منذ يوم 3 الجاري .

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه)، وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن، وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" قام بخنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة، ثم قام بقيادة المركبة المشار إليها وإلقاء جثته بمنطقة زراعات بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واستولى على هاتفه المحمول.

وبإرشاد المتهم تم العثور على جثة المجني عليه بالمنطقة المشار إليها، وضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان).