بقصد الاتجار.. سقوط شخصين بحوزتهما 292 قطعة أثرية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة السياحة والآثار، شخصين بحوزتهما 292 قطعة أثرية في المنيا بقصد الاتجار.

توافرت معلومات للإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمغاغة بمحافظة المنيا) بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنهما بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (292 قطعة يشتبه في أثريتها - بندقية خرطوش).



بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، كما أقر أحدهما بحيازته السلاح الناري.

بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصري والتصدي بحسم لجرائم الاتجار في القطع الأثرية.