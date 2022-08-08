سقوط عصابة ترويج الأموال المزيفة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص، بحوزتهم أوراق مالية مُقلدة، بقصد ترويجها.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام 3 أشخاص بالتردد على أحد "الأكشاك" وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (عدد من الأوراق المالية المقلدة)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، كما أضافوا بتحصلهم عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مقابل مبالغ مالية صحيحة.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.