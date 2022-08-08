مشادة تنتهي بجثة في الساحل.. تفاصيل مقتل شاب والاستيلاء على متعلقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لتعديه على آخر بالضرب مستخدماً سلاح أبيض مما أدى لوفاته.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا "له معلومات جنائية") وتوفى متأثراً بإصابته بجرح طعني، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المجني عليه قرر بأنه حال جلوس شقيقه "المتوفى" بأحد المقاهي بدائرة القسم حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة- "مبلغ مالي، الهاتف المحمول" المستولى عليهما).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.