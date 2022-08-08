ضبط شخص في القاهرة بحوزته 2 كيلو مخدر بودر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر– 2 هاتف محمول - مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.