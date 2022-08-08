شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النيابة الإدارية: نسبة تمثيل المرأة فى الهيئة تتراوح ما بين 43% لـ 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية، إنه منذ نشأة هيئة النيابة الإدارية في خمسينات القرن الماضى وحتى الآن، هي أكثر جهة وهيئة قضائية في مصر بيكون فيها نسبة تمثيل للمرأة .

وأردف متحدث النيابة الإدارية قائلا إن نسبة تمثيل المرأة في الهيئة تتراوح ما بين %43 إلى 45 %، من عدد أعضاء النيابة الإدارية من النساء، وهذا منذ نشأتها وحتى الآن، لافتا إلى أن النيابة الإدارية هي الجهة القضائية الوحيدة التي رئستها سيدة، وهى المستشار الراحلة هند طنطاوى، وصولا إلى المستشارة أمانى الرافعى من 4 سنوات فقط.

وأضاف المستشار محمد سمير أن المرأة في النيابة الإدارية تعمل في كل الأماكن والنيابات، ولا يوجد تميز بينها وبين الرجل في شيء، وتعمل في كافة القضايا، وأنه حتى الوقت الحالي وفى رئاسة المستشار عزت أبوزيد رئيس الهيئة، تم دعم المرأة وتمكنها لتشغل بعض المناصب، والتي لم تكن تشغلها من قبل، كانوع من تعزيز مديرين نيابات على مستوى الأقاليم مباشرة الإدعاء التأديبى كاممثل للدعاء أمام المحاكم بمجلس الدولة، وترأس أمام حيوية وهامة جدا مثل المكاتب الفنية في القاهرة والمحافظات، وموجودة أيضا داخل تشكيل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستطرد متحدث النيابة الإدارية في حديثه، قائلا إن 2017 ليس فقط عام أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام للمرأة ولكن منذ تولية الرئاسة وحتى الآن، الإنجازات التي حصلت على الأرض هي إنجازات غير مسبوقة بكل المقاييس، وصولا إلى أننا اليوم نجد بعض الأبواب والهيئات القضائية التي كانت مغلقة أمام المرأة مثل النيابة العامة مجلس الدولة، فنجد أن المرأة تقدم فيها سواء بسواء مثل زملائها الذكور.

وشدد سمير أن ما نتكلم عنه من تمثيل للمرأة ليس انتصار للمرأة المصرية وإنما هو انتصار لقيم المواطنة في دولة 30 يونيو، فعندما نتكلم عن قيم المواطنة فأننا نتكلم عن المساوة بين المواطنين دون تميز على أساس اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو المستوى الاجتماعى، يبقى الأفضل هو الذى يشغل المنصب أو الذى يأخذ الفرصة دون النظر إلى جنسه، فهذا حقيقى انتصار سوف يتوقف أمام التاريخ طويلا.