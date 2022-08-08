شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء الجديد بفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد لموسم الشتاء المقبل بـ11 مقرا لها بالقاهرة والمحافظات.

وأشارت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إلى أن النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي بسعر الجرعة 190 جنيها وخدمة التطعيم 10 جنيهات.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أي إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.