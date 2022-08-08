شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن لطلاب الثانوية الراغبين في تقديم تظلمات على أحد المواد أو أكثر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الإلكترونى ، لمدة 10 أيام حتي يوم 28 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد سداد مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد الدفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يلتزم الطالب أو الطالبة الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الأطلاع الخاص به وكذلك الأطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خط ساخن لتلقي إستفسارات طلاب الثانوية العامة حول تقديم تظلمات الثانوية العامة على الخط الساخن 19368.