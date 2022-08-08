شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم الشكر لمصر على ما بذلته من جهد لحقن الدم الفلسطيني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، محييًا صمود المواطنين في قطاع غزة.