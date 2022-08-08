شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ‫ الرى: أمطار خفيفة غدًا على جنوب البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق جنوب البحر الأحمر غدًا لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة تصل إلى متوسطة تصل إلى 7 مم.

وتشير النتائج الأولية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على جنوب البحر الاحمر وجنوب أسوان تصل الى 3 مم

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.