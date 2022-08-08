شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. البيانات المطلوبة للتظلم على نتيجة الامتحانات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، البيانات المطلوبة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، والتى يجب على الطالب إدخالها عبر الرابط الإلكترونى بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نرصدها فى التقرير التالى.

- ادخال اسم المحافظة التى حصل الطالب منها على شهادة الثانوية العامة 2022.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

- تظهر للطالب أيقونة جديدة تتضمن بيانات .

- ادخال بيانات الرقم القومى للطالب.

- تاريخ الميلاد يوم وشهر وسنة.

-ومحافظة الميلاد والنوع طالب أم طالبة.

- يظهر للطالب أيقونة لكتابة بيانات المواد التى سيتم التظلم فيها.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يتم سداد مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى. اضغط هنا ..

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.