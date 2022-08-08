شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. البيانات المطلوبة للتظلم على نتيجة الامتحانات 2022 والان مع تفاصيل الخبر
- ادخال اسم المحافظة التى حصل الطالب منها على شهادة الثانوية العامة 2022.
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- تظهر للطالب أيقونة جديدة تتضمن بيانات .
- ادخال بيانات الرقم القومى للطالب.
- تاريخ الميلاد يوم وشهر وسنة.
-ومحافظة الميلاد والنوع طالب أم طالبة.
- يظهر للطالب أيقونة لكتابة بيانات المواد التى سيتم التظلم فيها.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يتم سداد مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.