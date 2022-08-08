شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنظم ندوة تثقيفية حول دعم وتمكين المرأة وتطوير الأداء الوظيفي لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر
وتناول الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، دور المرأة الفعال في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تدريبهم ودمجهم في نسيج المجتمع، وتفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة من العنف والظواهر السلبية التي تواجهها وتهدد حياتها وكرامتها، وكذلك الاهتمام بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، وكذلك زيادة فرصة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات واكتشاف وتدريب كوادر نسائية جديدة لتولي المناصب القيادية بالجامعة.
وتحدثت الدكتورة خضرة سالم، الأستاذ بكلية التربية بنات الأزهر بالقاهرة عضو مجلس الشيوخ، في كلمتها عن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 م ودور الجامعة في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ودعم وتمكين المرأة.