إعلام القاهرة تشكر الدكتورة هويدا مصطفى بعد انتهاء فترة عمادة الكلية

القاهرة - سامية سيد - وجهت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الشكر إلى الدكتورة هويدا مصطفى، لما بذلته من جهد ونجاح للنهوض بمكانة الكلية خلال فترة توليها منصب عميد الكلية، وانتهاء الفترة الرسمية لعمادة الكلية متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

محمد يوسف

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