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إعلام القاهرة تشكر الدكتورة هويدا مصطفى بعد انتهاء فترة عمادة الكلية

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القاهرة - سامية سيد - وجهت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الشكر إلى الدكتورة هويدا مصطفى، لما بذلته من جهد ونجاح للنهوض بمكانة الكلية خلال فترة توليها منصب عميد الكلية، وانتهاء الفترة الرسمية لعمادة الكلية متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

 

كما هنأت الكلية الدكتورة  حنان جنيد بمناسبة تكليفها بتولي منصب قائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة متمنين  لها التوفيق والسداد في المنصب الجديد.

 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارا بتكليف الدكتورة حنان جنيد قائما بعمل عميد لكلية الإعلام بالجامعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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