شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشغيل مشروع كايرو بايك عقب استكمال الـ26 محطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك، الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ(COP 27) حيث تسعى المحافظة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال تفقده المشروع، إلى أن الدولة تسعي إلى تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده علي هذا ، حيث يعاني أصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن ان يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام، مضيفاً أن القاهرة تسعي للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى خلال شهر عقب استكمال الـ 26 محطة التى تتضمنها تلك المرحلة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء تركيب 5 محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نموذجا لإحدى محطات الدراجات التى تم تركيبها بميدان التحرير بوسط المدينة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "كايرو بايك".

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة كيفية عمل المحطات والطريقة التى سيقوم بها المواطن باستخدام الدراجة عبر تطبيق الموبايل الذى سيحدد له أقرب محطة يمكن من خلالها استقلال الدراجة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن قيمة التعريفة للمواطنين ستكون جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيه لطلاب الثانوى والجامعة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ تطبيق الموبايل (الابليكيشن) الخاص بالمشروع حيث تعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسى للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض .

والمشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى .

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.