شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء إضاءة اللمبة الصفراء بعداد الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد يتسبب فى إضاءة اللمبة الصفراء.
2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار يؤدى إلى إضاءة اللمبة الصفراء.
3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
ما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:
1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3-بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".