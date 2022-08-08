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إزاى تستفيد من الأوكازيون الصيفى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 8 أغسطس العمل  بالأوكازيون الصيفي  2022، ويستمر لمدة شهر.

 

 وينشر "الخليج 365 " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفى 2022  فى نقاط محددة.

  • مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.
  • التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
  • التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.
  • الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.
  • تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.
  • يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.
  • أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية. 
  • تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
  • تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الصيفي 2022  للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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