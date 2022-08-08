شكرا لقرائتكم خبر عن %72 من القراء يتوقعون نجاح محمد صلاح فى الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح محمد صلاح فى الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم؟"، توقع غالبية القراء نجاح محمد صلاح فى الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم.



نتيجة الاستطلاع

وتوقع 72% من القراء نجاح محمد صلاح فى الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بينما قال 28% من القراء لا.