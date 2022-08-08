شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف فيضان النيل خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى الاجتماع.
1- بداية مبشرة لشهر أغسطس .. الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق.
2-أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل .
3- تبين أن الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس - والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
4- كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول .
5- الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.
6- تم رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل معإيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.