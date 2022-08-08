تحفيز ومكافأة.. تكليفات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الوحدات المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم ومتابعة تأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه والتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة من المواطن والاستجابة لها إلى جانب الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وبحسب بيان، جاء ذلك اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية وذلك عقب الحركة الموسعة التي أصدرها وتم خلالها تكليف ٤٨ رئيسا للوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن حركة التغييرات وتكليف رؤساء جدد للوحدات المحلية جاءت في إطار تنفيذ رؤية الدولة وقيادتها لتحقيق أقصى استفادة من الشباب وضخ دماء جديدة لتطوير العمل بالوحدات المحلية بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل تلك الوحدات.

وناقش المحافظ، الأدوار والإختصاصات، مشددا بضرورة العمل الميداني والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهات الاختصاص لرصد ومتابعة الشارع وضبط المخالفات ومنع الإشغالات وإزالة التعديات في المهد، مؤكدا أن التعديات بمختلف أشكالها خط أحمر وتحرير المحاضر الفورية بوقائع التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الصدد.

ووجه المحافظ، بتلبية متطلبات ومقترحات رؤساء الوحدات المحلية بالقرى لتسهيل أعمالهم لسرعة التعامل مع المواطنين شكاوى والحالات الطارئة وتنفيذ المهام الدورية بصورة أكثر كفاءة.

وأكد راشد، تحفيز ومكافأة رؤساء الوحدات المحلية مادياً بشكل دوري بناء على تقرير يقوم بوضعه رئيس المركز المختص لرؤساء القرى التابعة له لتقييم العمل والأداء بشكل مستمر.

وتطرق المحافظ، إلى ملف القمامة والجمع السكني وتشديد الرقابة لمنع إلقاء المخلفات على جانبي الطرق والترع للحفاظ على أعمال التبطين وضبط المخالفين ورفع المستوى الجمالي للقرى وتطوير المداخل والإهتمام بالمظهر الحضاري ومراعاة الإستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات والسيارات والتوزيع المثالي للقوى البشرية ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالقرى ومديري الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.