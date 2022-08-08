شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل إنجازاتها بالصعيد.. تفاصيل مشروعات الأقصر والمنيا وقنا وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظات مصر، على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى.

ففى محافظة الأقصر قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة في مركز ومدينة أرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى قرية السلام.

وفى محافظة قنا تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نقطتىّ إسعاف دشنا والسمطا بحرى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، وفى أسيوط واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته المتكررة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث التقى بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى المنيا تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في مركز العدوة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، حيث رافق المحافظ، خلال الجولة، احمد خلف، رئيس مركز العدوه، ممثل جهاز التعمير، ممثل حياة كريمة بالمنيا، البرنامج الرئاسى، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الجهات المعنية.



جولات على مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة أرمنت



جولات محافظ الأقصر بمشروعات حياة كريمة



حوار بين محافظ المنيا وأحد المواطنين



متابعة العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة أرمنت



متابعة مركز خدمات المواطنين بارمنت



محافظ قنا يتفقد نقطتى إسعاف دشنا والسمطا بحرى



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة