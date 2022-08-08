شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار: لم نرصد زيادة فى حالات إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أحدث تطورات الوضع الوبائي لكورونا، في مصر، موضحًا أن خلال آخر أربع أسابيع وهي الأسابيع من 26 لـ29 منذ بداية السنة، كان هناك زيادة مجتمعية في أعداد المصابين بكورونا، وليس في عدد دخول المستشفيات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسبوع 30، شهد تسطيح ارتفاع الحالات، مردفا: "لم نرصد زيادة في الحالات حتى لو مجتمعية، وحالات المستشفيالت قليلة جدًا".

ولفت إلى أن الزيادة المجتمعية للإصابات، لم تؤثر على منظمة الخدمات الصحية، موضحًا أن الحالات كانت تحتاج لعزل منزلي أكثر منها حجز في المستشفيات.

واردف: "لم نعد نسمع عن زيادة في الإصابات حتى لو مجتمعية"، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، ونترقب بحذر الأسابيع القليلة القادمة، وتوسع في التطعيمات جرعة أولى وثانية وتعزيزية، لأنه ثبت أنها تقلل من حدة المرض.