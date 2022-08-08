الغرف التجارية: مصر وفرت التمويل اللازم لملء المخازن بالسلع الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك العديد من المشكلات العالمية منذ أزمة كورونا، ومصر ليست بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمات، لكن مع الجهود المصرية بتوفير السلع ساهم فى تخطى الأزمات.

وأضاف عز، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مصر وفرت التمويل اللازم لملء المخازن بالسلع الاستراتيجية لتوفير وحماية الأمن الغذائى المصري، "الزيادة التى حدثت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، تعتبر زيادة نفسية وبسبب رفع الأسعار بشكل كبير جدا".

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "الرئيس أعطى توجيه بعدم زيادة الأسعار وذلك قبل شهر رمضان الماضي، وكان هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخليات نحل تعمل بانتظام لضمان وصول السلع من المصنع للمستهلك دون تدخل أيادى فى المنتصف".

وأكمل: "كل السلع الغذائية متوفرة فى الأسواق رغم الأزمات العالمية، والزيادات التى شهدتها السلع فى العالم لم تحدث مسبقا، ورغم تأثر مصر بالزيادات العالمية، لم تتواكب مع الزيادات التى جرت فى مصر، بل كانت أقل بكثير".