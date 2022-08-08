"كنز الفضائل".. الأقباط يبدأن صيام السيدة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء، بداية من اليوم الأحد 7 أغسطس، ويستمر لمدة 15 يومًا، وهو يُعد الأكثر قربًا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التي تحتلها السيدة العذراء في الكنيسة القبطية.

وهنأ البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة بصوم السيدة العذراء مريم، قائلًا: "في شهر أغسطس في فترة صوم السيدة العذراء نعيش معها ونقتدي بها باعتبارها كنز الفضائل، وفي شهر كيهك نسير معها في رحلة التسبيح قبل ميلاد السيد المسيح".

وأضاف خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي: أهنئكم ببدء صوم السيدة العذراء، الصوم المحبوب، والصوم الأخير في السنة الكنسية، والصوم الذي نجعل فيه أمنا العذراء نموذجًا طيبًا نقتدي به في حياتنا، بكل فضائلها، ونعتبرها هي كنز الفضائل، العذراء نعيش معها في صوم العذراء، في شهر أغسطس وشهر مسرى، ونسير معها في شهر كيهك قبل ميلاد المسيح، ويكون شهر التسبيح، كل سنة وحضراتكم طيبين".

وكان دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، منذ يوم الاثنين الماضي، استقبل الزوار المقيمين بمبنى ضيافة الدير، حيث يحرص الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة في دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم ، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات خلال الصوم، ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

ويُعتبر ذلك الصوم من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول الأسماك، كما تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

ويُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أن "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد، فمدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يومًا مثل الكنيسة القبطية، بينما تبلغ مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".

ويقتصر "صوم العذراء" عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، فيما يصوم "الكلدان الكاثوليك" يومًا واحدًا "للعذراء" فقط.

ويشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".