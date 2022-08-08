"أبناء مصر" يشيد بجهود السيسي لوقف العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال رئيس حزب أبناء مصر، المهندس مدحت بركات، إن جهود الوساطة المصرية في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار من الجانبين، تؤكد أن الدولة المصرية حاضرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما استنكر الحزب في بيان له، اليوم الأحد، تصعيد قوات الاحتلال ضد المدنيين والعزل في قطاع غزة، وتبني سياسة الغطرسة، في إحباط أي مساع دولية للسلام العادل والشامل، القائم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينة عاصمتها القدس الشريف.

وناشد رئيس الحزب كل القوى الدولية الفاعلة، بالتحرك الفوري والعاجل لحقن دماء الشعب الفلسطيني الأعزل منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.