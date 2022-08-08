شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يرحب بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية، التي أدت إلى وقف العدوان على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن "إكسترا نيوز".

وثمَّن الرئيس الفلسطيني مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معتبرًا أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية.

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.