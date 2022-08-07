شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى الأسبق: مصر فى المركز 36 عالميا بالبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، إن مصر نشرت 302 ألف بحث في مجالات العلوم، لافتا إلى أن الدستور يقول إن 1% من الدخل القومى إلى البحث العلمي و2% للتعليم الجامعي و3% للصحة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن البحث العلمي في حاجة إلى تغيير التشريعيات وتوفير الميزانيات وتقوية البنية التحتية والعنصر البشري، مؤكدا أن مصر تطورت فى مجال البحث العلمي بصورة قوية، وأصبح مركزها 36 على مستوى العالم.

ونصح طلاب الثانوية عدم اللجوء إلى الكليات التقليدية، داعيا إياهم إلى النظر إلى وظائف المستقبل وأن يكون لديهم انفتاح للجوء إلى تخصصات ووظائف غير تقليدية، لافتا إلى أن التعليم الطبي تم تعديله ليكون هناك عامين تدريب بشكل علمي.

وأوضح أن من الضروري رفع مستوى خريجي الطب المادي والمهني، مشيدا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتقديم حوافز للأطباء المصريين.