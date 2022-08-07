مطار مطروح يستقبل أولى رحلات السياح من إيطاليا والتشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، أولى الرحلات القادمة من الباستار في دولة إيطاليا، بعد توقف سنتين ومن المقرر تشغيل رحلتين أسبوعيًا، كما استقبل المطار أولى الرحلات لشركة "سمارت وينجز" من العاصمة التشيكية "براغ"، ومن المقرر تشغيل رحلة أسبوعيًا، خلال الموسم الصيفي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الرحلتين داخل أرض مهبط المطار بمدافع المياه، وهو التقليد الدولي المتبع مع وصول الرحلات لأول مرة، أو في حالة استئناف تشغيل خط الطيران بعد فترات توقف طويلة، وتابعت الشركة قامت إدارة المطار باستقبال الركاب وتيسير انهاء إجراءات وصولهم.

وأشارت الشركة إلى تزايد طلبات شركات الطيران العالمية بطلب تيسير رحلات إلى المدينة الساحرة، خلال جدول التشغيل الصيفي.