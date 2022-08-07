اتخطبت لـ "حبيبي".. كشف لغز العثور على جثة فتاة بأرض زراعة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضي الزراعية كائنة بدائرة المركز، وبها سحاجات وخدوش ولم يعثر على ثمة متعلقات.

بالفحص تين أن المجني عليها (مقيمة – بدائرة المركز)، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فتاة- مقيمة بذات المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقاماً من المجني عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفياً، حيث قامت باستدراجها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعي يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجنى عليها.

ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها والتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولت على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها.

وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجني عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية، وأمكن ضبط والدها وتم العثور على الهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية.