إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة الاستروكس بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، إحالة متهم لمحكمة الجنايات بترويج مخدر الاستروكس بدائرة قسم السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقى تحريات ومعلومات مفاداها، قيام عاطل - مقيم بدائرة القسم بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.