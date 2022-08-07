أحدهم من الحرس القديم.. من هم مديرو قطاعات الجيزة الأربعة الجدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة حركة تنقلات الخاصة بمساعديه للقطاعات.

الحركة شهدت تجديد الثقة باللواء إيهاب خلاف مديرا لقطاع الشمال وتولي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب مع تولي اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر قادما من شرطة السياحة والآثار فيما تولى اللواء أشرف عثمان منصب مساعد المدير لقطاع الغرب خلفا للواء سامح الحمليي التي تقلد منصب الحكمدار.

وتم تجديد الثقة في اللواء هشام الطماوي ليشغل منصب مساعد مدير الأمن لقطاع الوحدات، واللواء سمير رفعت مساعد فرقة الشرق (الصف - أطفيح).

وفي قطاع المباحث، تولى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب مع تجديد الثقة في العميد هاني شعراوي رئيسا لقطاع الشمال والعميد عمرو البرعي رئيسا لقطاع أكتوبر.

تولى العقيد علي عبد الكريم رئيس مباحث قوات الأمن، والعقيد تامر صالح مفتش مباحث شمال أكتوبر، والعقيد مصطفى زيدان مفتش مباحث الواحات، ونقل العقيد محمد أمين إلى قطاع المال والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، والعقيد محمد الصغير مفتشا لفرقة الغرب.

وتولى العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد هشام بهجت مفتش مباحث الشرق، والعقيد محمد علي مفتش مباحث العياط والبدرشين، والمقدم محمد عبد الحي وحدة الحاسب الآلي والمقدم محمود الصيرفي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة.

الحركة شملت أيضًا تولي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، الرائد هاني عماد رئيسا لمباحث مركز كرداسة، المقدم محمد داوود رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، والمقدم محمد سعيد رئيسا لمباحث بولاق الدكرور والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث قسم شرطة أول زايد.

وتولى الرائد كريم سمير رئيسا لمباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، والمقدم مصطفى كمال رئيسا لمباحث قسم أول أكتوبر، والرائد هشام فتحي رئيسا لمباحث قسم الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث قسم ثاني أكتوبر والرائد مصطفى رشوان رئيساً لمباحث مركز أبو النمرس، الرائد فريد معاذ لحدائق أكتوبر، والرائد محمد إدريس للمساعدات ونقل الرائدين مصطفى عبد الله ومعتصم رزق إلى ديوان المديرية والمقدم محمد طبلية وكيل الطالبية والعمرانية.

وجاء في الحركة تولي الرائد أحمد ماهر رئيسا لمباحث العمرانية، الرائد عبد الباقي أمين رئيس مركز الحوامدية، وتصعيد الرائد أحمد الملطاوي رئيسا لمباحث العياط والرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث أطفيح والرائد أحمد عصام رئيس مباحث المنيرة، والرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية، والرائد محمد يحيى رئيس مباحث أوسيم.