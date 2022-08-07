تنسيق الكليات 2022.. شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية إنجليزى بحقوق حلوان

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 المقرر لها يوم الخميس 11 أغسطس المقبل، ينشر الخليج 365 شروط الالتحاق بالكلية بالنسبة لبرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية سواء انتظام أو انتساب بكلية الحقوق جامعة حلوان.

واوضحت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الحد الأدنى لدرجه اللغة الإنجليزية 80% أى ما يعادل 40 من 50 إذا كانت اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى أما إذا كانت اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الثانية والدرجة العظمى من 40 درجه فيكون الحد الأدنى 32 ويجوز لمجلس الكلية ومجلس الإدارة أن يخفض الدرجة وفقا لما يراه مناسبا لقبول الأعداد.

وأشارت الدكتورة أمل لطفى، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات أخرى فى العام الماضى 2021/2022 ويريدون التحويل للفرقة الاولى بالبرنامج، فإن شروط التحاقهم أن يكونوا قد حصلوا فى مجموع الثانوية العامة ما يناسب لقيدهم فى الكلية سواء انتساب أو انتظام، وأن يكونوا حاصلين على 80% فى اللغة الإنجليزية كحد أدنى أن يكونوا قد تجاوز الفرقة الأولى بالعام الجامعى 2021/2022 بالكليات التى التحقوا بها بنجاح.