شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد الله رئيساً لتحرير موقع "سبوت" و محمد عبد الله لمجلة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تكليف سامح عبد الله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفي الإلكتروني" سبوت"spot.eg والذي أطلقته الهيئة بشكل تجريبي مؤخراً.

كما قررت الهيئة تعيين محمد عبد الله رئيساً لتحرير مجلة الشباب خلفاً لخالد فؤاد حبيب الذي بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش، والتجديد لعلى حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر.

وقررت الهيئة في اجتماعها دمج مجلة لغة العصر في مجلة الأهرام الاقتصادي وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني، مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بكافة وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.