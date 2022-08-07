شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لكهرباء مصر تفتح باب التدريب لطلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022/2023 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن مراكز التدريب كل من مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، مدرسة جلال فهمى الثانوية الصناعية الفنية ومركز تدريب الشيكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدرسة عين حلـوان الثانوية الصناعية ( نظام ثلاث سنوات )، مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مدرسة بليا قادن الثانوية الصناعية ( نظام ثلاث سنوات )، معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية ( نظام ثلاث سنوات ).



وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالشروط الآتية للاتحاق بالتدريب:

1-أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية عامة / أزهرية ( إنجليزى ) من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة- القليوبية للعام الدراسى 2021 / 2022 ( للذكور فقط ).

2-ألا يزيد سن الطالب فى اول اکتوبر 2022 عن 18 سنة.

3-يتم التقديم إلكترونيـا علـى موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 14/8/2022 إلى 18 اغسطس من نفس العام ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد.

4- الحد الأدنى للقبول يكون طبقا للمجموع الذى يحدده قطاع التعليم الفنى بمحافظات القاهرة الكبرى. www.eehc.gov.eg

5- يتم عقد إختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبى للطلبة المؤهلين للقبول.

6-. سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة تمهيدا لإستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

7-الشركة غير مسئولة عن تعيين الخريجين.