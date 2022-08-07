أخبار مصر.. تنسيق المرحلة الأولى للجامعات: 89% علمى علوم و64.51 للأدبى

هنأت وزارة التعليم العالى الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)، لهذا العام 2022، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الموافق 6/8/2022، وتقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرار نشر بالجريدة الرسمية بأن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون ومع مؤسسات الدولة، واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية بما يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة. صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023 . قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 -8- 2022. غدا أمطار رعدية بحلايب وشلاتين وطقس حار بالقاهرة والعظمى 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. غدا أمطار رعدية بحلايب وشلاتين وطقس حار بالقاهرة والعظمى 35 درجة الصحة: يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز، دون الحاجة للحجز المسبق. قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي :- أفادت تقارير إعلامية، أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز". شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ 10 جنيهات، وذلك رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر صعود من 1070 إلى 1080 جنيها بدون إضافة مصنعية. أسعار الذهب ترتفع 10جنيهات رغم الإجازة.. وعيار 21 بـ1080 جنيها امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 أغسطس الجارى، وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والإثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا. امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 أغسطس تقارير إعلامية: إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار تنسيق الجامعات 2022.. الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى.. إنفوجراف الصحة: يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز دون حجز مسبق قرار جمهورى بتكليف محمد فريد صالح رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضة