تحديد موعد استلام العمل لـ"معاوني النيابة الإدارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، أن معاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرارات الجمهورية أرقام 296، 319، 320 لسنة 2022، سيتسلمون العمل اعتبارًا من السبت 13 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تسليم خطابات العمل لمن استوفى كافة الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين بمقر إدارة التفتيش - الدور الرابع - بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بأكتوبر.

ويتم تسليم مسوغات التعيين على النحو التالي.

- معاونو النيابة الإدارية المعينين بالقرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2022 دفعه 2016 وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8 و 9 / 8 / 2022.

- معاونو النيابة الإدارية المعينين بالقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 أحكام والقرار الجمهوري رقم 319 لسنه 2022 دفعة 2015 يومي الأربعاء والخميس الموافق 10 و11 / 8 / 2022.

وأضافت الهيئة أنه لن يتم تسليم خطاب العمل إلا لمن استوفى كافة الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين.

كما يتعين الحضور شخصياً لاستلام خطابات استلام العمل بالنيابات، ولاستيفاء التوقيع على إقرارات استلام العمل.