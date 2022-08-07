تجديد حبس المتهم بقتل شاب بمقص في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس صاحب محل بلاي ستيشن 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب محل بلاي ستيشن، بعدما قتل شابا عقب التعدي عليه بمقص في منطقة عين شمس بعد الدخول في مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجني عليه وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاي ستيشن، وتم ضبطه.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهم على أجهزة البلاي ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وإنهاء المشاجرة، لكن حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل وتطورت حتى تعدي المتهم عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم في الواقعة.