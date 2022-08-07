شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المنصورية وتوسعات الطريق الأبيض و26 يوليو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المتابعة الدورية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن فى المقام الأول، وتضيف إلى الوجه الجمالى لمحافظة الجيزة لإعادة طابعها الحضارى المعروف عنها والمساهمة فى تفتيت الكثافات المرورية بالبؤر الساخنة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحاور المنصورية والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو، بدءا من منطقة كفر غطاطي بحي الهرم، وبطول مسار تلك المحاور بمركز ومدينة كرداسة.

ولفت اللواء أحمد راشد إلى الأهمية التى تمثلها أعمال التطوير التى يشهدها طريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة فى ظل العمل على ربط مسار الطريق ليكون إضافة لشبكة الطرق الجديدة الجاري تنفيذها بذلك القطاع، والتي تضم الطريق الأبيض الجديد وتوسعات محور 26 يوليو.

وتفقد اللواء أحمد راشد مواقع الأعمال الإنشائية لعدد من كباري السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوي لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور، مشيداً بتقدم نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي ستكون نقله نوعية في الحركة المرورية بذلك القطاع عقب الانتهاء منها ودخولها الخدمة .

وخلال تفقده أعمال إنشاء الطريق الأبيض الجديد، وجه محافظ الجيزة بمراعاة حرم الطريق وإزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة اي معوقات تواجه الأعمال .

كما تابع المحافظ أعمال تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة مشيدا بالطفرة الحضارية التي تحققت بالقطاعات التي تم انتهاء الأعمال فيها، في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مشددا على مدير مديرية الري بالمحافظة بضرورة تسريع نسب تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير وبما يحقق النفع العام للمواطنين .

ووجه اللواء أحمد راشد برفع كفاءة كباري المشاة الكائنة علي ترعة المنصورية بالقطاعات الجاري تطويرها ومراعاة الشكل الجمالى لها، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالترعة مع التشديد علي سرعة رفع نواتج تطهير الترع بشكل فورى لضمان عدم تراكم المخلفات.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة.