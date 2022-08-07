شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطة للتوسع فى توفير سلالات الماشية عالية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالإشارة إلى الموقف الحالى لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى أفريقيا، والمستهدفات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول الأفريقية من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، فضلًا عن تنفيذ العديد من الشراكات مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار بالدول الأفريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال التأسيس لصناعة التقاوى المصرية فى الدول الأفريقية.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذا المشروع إنما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية، ودعم مجالات التعاون فى مختلف القطاعات مع الأشقاء الأفارقة.

وخلال اللقاء، تناول الوزير عددًا من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث وصل إلى حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021،هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، مضيفًا أن الصادرات المصرية الزراعية حققت انتشارًا على مستوى دول العالم، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالى، وكذا المركز الأول فى صادرات الفراولة المجمدة.

واستعرض السيد القصير، خلال اللقاء، بيانًا بحجم وتوزيع الصادرات المصرية الزراعية، وذلك حسب الأسواق التى يتم التصدير إليها، والسلع المُصدرة.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى إطار تنمية الثروة الحيوانية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما يتم من حصر فعلى للثروة الحيوانية على مستوى محافظات الجمهورية، والذى أوضح أن هناك حاليًا زيادة عددية فى حجم الثروة الحيوانية بحوالى مليون رأس مقارنة بعام 2020، وذلك بمختلف الرؤوس سواء كانت اناثا، أو عجول تسمين، أو اغناما، أو ماعز، أو إبل.

وشرح السيد القصير، خلال اللقاء، خطة وزارة الزراعة للتوسع فى توفير سلالات الماشية عالية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، موضحًا أنه تم العمل على تطوير البنية الاساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعى، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى، فى كل من القاهرة، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والاسكندرية، كما تم التوريد والتركيب والتشغيل لعدد 10 تنكات حفظ النيتروجين السائل وتوريد نيتروجين سائل للوحدات البيطرية بمحافظات: الشرقية، والاسماعيلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والاسكندرية، والبحيرة، وذلك بسعة التنك 6000 لتر, كما ‏تم التعاقد على توفير عدد 5 ماكينات إنتاج سائل النيتروجين، فضلًا عن الاتفاق على توريد عدد 6 ماكينات أخرى بالمجمعات الخدمية الزراعية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليبلغ الإجمالى عدد 11 ماكينة.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء عدد 632 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى ونقاط للتلقيح الاصطناعى ضمن عدد 332 مركزا للخدمات الزراعية يتم تنفيذها وتطويرها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة بقوة فى برنامج تحسين السلالات حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يصل متوسط الإنتاجية من الأبقار المحسنة 20 كجم لبن/يوم، ومعدل تحويل اللحم فى تسمين الذكور 1.3 كجم/يوم.

كما عرض الوزير الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة حجم المستورد من العجلات العشار عالية الإنتاجية، مشيرًا إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون فى هذا الصدد، لتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا إلى جانب توفير الدعم المادى والفنى لهم، لافتًا إلى أن عدد الأبقار الاناث المستوردة وصل إلى 184 ألف رأس حتى الآن، وذلك بعد إضافة 38 ألف رأس من العجلات العشار المستوردة عالية الإنتاجية.

وتطرق السيد القصير، خلال اللقاء، إلى موقف عدد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وما يتم توفيره من لقاحات وتحصينات ضد مجموعة من الأمراض الوبائية، حفاظًا على الثروة الحيوانية، هذا إلى جانب تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، مشيرًا إلى أنه تنفيذ أكثر من 1200 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة، جابت أكثر من 800 قرية على مستوى الجمهورية.

ونوه الوزير إلى جهود تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وما يتم إضافته من مراكز جديدة لتجميع الألبان داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما لفت الوزير إلى جهود التوسع فى المشروع القومى للبتلو، موضحًا فى هذا الصدد أن عدد المستفيدين من هذا المشروع وصل إلى أكثر من 40 ألف مستفيد، ووصل حجم القروض الممنوحة لهم إلى 6.9 مليار جنيه، مولت شراء أكثر من 460 ألف رأس سواء محلية أو مستوردة.