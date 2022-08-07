شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية للتهدئة.. تطورات الأوضاع فى قطاع غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مصرية مسئولة، عن اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت مصادر مصرية مسئولة لقناة إكسترا نيوز، إن القاهرة تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

وأكدت المصادر المصرية، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال استمرار القاهرة فى جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.



تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع إعلان مسئول فلسطيني، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.