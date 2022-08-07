غزة وسد النهضة.. برلماني: تصريحات السيسي بالكلية الحربية فضحت الأكاذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية قادرة على تعزيز الأمن الغذائي لعشرات الملايين من المصريين، وإن عبور أزمة كورونا الماضية والتي استمرت عامَين، دون حدوث أية مشكلة كبرى أو نقص في السلع والمواد الغذائية، يؤكد أنها ستعبر الأزمة الحالية بسبب التضخم العالمي، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، برسائل السيسي وكلمته في الكلية الحربية، والتي جاءت مطمئنة تمامًا لملايين المصريين، وكشفت عن كل الدعاوى الكاذبة ضد الدولة المصرية؛ ومنها توقع حدث نقص في السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما رد عليه الرئيس السيسي بوضوح، بأن هناك احتياطيًّا استراتيجيًّا من السلع حتى آخر العام، والدولة جادة تمامًا في تحجيم الأسعار.

وشدد عضو "الشيوخ" على أن كلمة الرئيس في الكلية الحربية جاءت شاملة ووافية، وبها إجابات واضحة وواعية عن كل القضايا المثارة في الوطن بخصوص الأسعار وباقي القضايا المطروحة.

وأضاف أبو عايشة أن توقف الرئيس السيسي أمام قضيتَي سد النهضة والتطورات في قطاع غزة، كشف كذلك عن تحرك مصر الدائم لدعم الفلسطينيين وتحركها بهدوء وحكمة لمعالجة قضية سد النهضة.

واختتم النائب بأن قوة الدولة المصرية وقوة قيادتها ورؤيتها الواعية للمستقبل ستعبر بها كل الأزمات.​