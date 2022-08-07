المحسوسة على القاهرة 37.. طقس الاثنين بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وليلا، يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان، الأحد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

وتابعت الهيئة: "توجد شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب نشاط خفيف للرياح".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: