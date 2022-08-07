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اندلاع حريق داخل وحدة سكنية في منشأة البكاري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة منشأة البكاري غرب الجيزة دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع المعهد الأزهري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم وقطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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