اندلاع حريق داخل وحدة سكنية في منشأة البكاري

تبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع